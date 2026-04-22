Reportan peligro por alcantarilla abierta en calle Ramón Corona

Los comerciantes dijeron que la situación tiene cerca de tres meses; al parecer, la tapa del registro fue sustraída para venderla como chatarra.

Automovilistas reportaron el peligro por una alcantarilla abierta, en la calle Ramón Corona en su cruce con la avenida Colón, en el primer cuadro de Monterrey.

Alertaron sobre el peligro, toda vez que la cavidad es profunda , de unos tres metros de ancho, y pueden caer ahí tanto los automovilistas como los peatones.

En el punto, fue colocada una de las llamadas “barricadas” de plástico color naranja, para prevenir sobre el riesgo.

Comerciantes de la zona dijeron que esa barrera de plástico fue removida de la cuadra siguiente, donde también hay una cavidad expuesta.

Los comerciantes de la zona aseguraron que esta situación de riesgo tiene cerca de tres meses.

Al parecer, la tapa del registro fue sustraída para venderla como chatarra.

Los comerciantes y peatones le pidieron al municipio de Monterrey tapar esa alcantarilla, para evitar riesgos.