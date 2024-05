Reportan pelea en el Mercado de Abastos de San Nicolás

Una pelea en el Mercado de Abastos de San Nicolás dejó a un hombre lesionado tras recibir un fuerte golpe con un costal de papas.

El incidente ocurrió el pasado martes 21 de mayo a las 15:07 horas en la Central de Abastos, en la Colonia Garza Cantú. La unidad de policía 1414 acudió al lugar tras recibir un reporte de agresión.

Se reportó que la víctima fue identificada como Javier de la Cruz Santiago, de 36 años y residente de la colonia Hacienda San Miguel, explicó que trabaja en la bodega No. 273.

Contó para las autoridades que hizo un pedido de aguacates a la bodega No. 270 y, al ir a cobrar el pedido, varios hombres lo atacaron, golpeándolo con un costal de papas. Javier cree que lo golpearon porque llamó "viejilla" a alguien de la bodega No. 270.

La unidad de emergencia A15 evaluó las heridas de Javier y determinó que no eran graves, por lo que no fue necesario llevarlo al hospital. Cuando la policía intentó revisar la bodega No. 270, encontraron que ya estaba cerrada.

Se reportó que ya hay una denuncia, se presume que la policía de San Nicolás detuvo a una persona. La policía está investigando para encontrar a los responsables.

