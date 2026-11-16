Aunque algunos viajeros enfrentaron cancelaciones y reprogramaciones, otros confiaron en que las afectaciones aéreas en EUA no alteraran sus itinerarios

Pese a las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos durante el fin de semana, pasajeros que viajaban de Monterrey a Chicago reportaron salidas sin contratiempos.

Aunque reconocieron que existía incertidumbre ante las afectaciones aéreas, confiaban en que sus vuelos salieran conforme a lo programado y pudieran llegar a sus destinos sin complicaciones.

Y es que durante el fin de semana se registraron alteraciones en las operaciones aéreas del país vecino, derivadas de problemas en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), situación que provocó cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos.

En entrevista para Info 7, Arturo García, quien tenía como destino Chicago, comentó que su vuelo, programado para las 19:30 horas del domingo, se mantenía en tiempo y hasta ese momento no había enfrentado complicaciones.

“Yo vine el lunes, llegué aquí y hoy (domingo) regreso. Hasta ahorita va todo bien con mi vuelo. Ojalá que se queda así”, mencionó.

Por su parte, Gustavo Morales, residente de Chicago, también tenía previsto viajar a esa misma hora, luego de pasar aproximadamente una semana y media con su familia en Monterrey.

Aunque hasta ese momento no recibieron avisos de cancelación, señaló que uno de los principales inconvenientes para los pasajeros es la poca anticipación con la que suelen notificarse los cambios.

“Por lo regular siempre nos avisan al último y no tenemos tanto margen para volver a hacer el cambio de vuelo. 15 minutos antes nos dicen: ‘Este no se canceló’, y es cuando se hace el caos”, relató.

Pasajera enfrentó cancelación de vuelo

En contraste, Imelda Morales contó que sí enfrentó complicaciones, luego de que su vuelo programado para el viernes fuera cancelado alrededor de las 17:30 horas, cuando ya se encontraba en el aeropuerto.

Ante esta situación, tuvo que acudir a los mostradores para solicitar una nueva fecha de salida, por lo que su viaje fue reprogramado para el domingo.