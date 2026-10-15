Reportan oso en San Jerónimo y moviliza a Protección Civil

Un oso fue avistado en la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey. Protección Civil atendió el reporte y Parques y Vida Silvestre trasladó al ejemplar

Un oso fue reportado la mañana de este miércoles 14 de octubre en la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León.

El avistamiento ocurrió en el cruce de las calles Manuel M. Ponce y el Club Deportivo Colinas, donde se recibió el reporte sobre la presencia del animal.

De acuerdo con la información de Protección Civil estatal, el reporte se atendió alrededor de las 10:00 horas.

Tras el aviso, una unidad de Protección Civil de Nuevo León acudió al sitio para atender la situación.

Posteriormente, personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León se encargó del traslado del oso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el operativo ni el destino del ejemplar.