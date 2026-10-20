Reportan obra inconclusa de drenaje en la colonia Talleres

Habitantes señalaron que los trabajos, que abarcan una parte considerable de la vialidad, complican el tránsito y dificultan el paso de los automovilistas

Vecinos de la colonia Talleres, en Monterrey, denunciaron una obra inconclusa de drenaje que lleva seis meses sin avances, en el cruce de las calles Santos Degollado y Celestino Negrete.

Los habitantes señalaron que los trabajos, que abarcan una parte considerable de la vialidad, complican el tránsito y dificultan el paso de los automovilistas que circulan por el sector.

Además, aseguraron que han realizado diversos reportes para solicitar la reanudación de las labores, pero hasta el momento no han acudido a atender la situación.

Ante esta problemática, hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que acuda a la zona y retome los trabajos a la brevedad, con el fin de mejorar la movilidad y evitar mayores afectaciones a los vecinos.