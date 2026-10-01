Reportan obra inconclusa de Agua y Drenaje en Mirador Residencial

El reporte se ubica en el cruce de las calles Cerro de la Silla y Cerro de Picachos, donde una zanja permanece abierta en medio de las vialidades

Vecinos de la colonia Mirador Residencial, en Monterrey, denunciaron una obra inconclusa de Agua y Drenaje que permanece sin ser atendida desde hace aproximadamente cinco meses.

El reporte se ubica en el cruce de las calles Cerro de la Silla y Cerro de Picachos, donde una zanja permanece abierta en medio de las vialidades, afectando principalmente el tránsito de vehículos por la zona.

Habitantes del sector aseguraron que durante los últimos cinco meses han realizado reportes ante las autoridades correspondientes para solicitar la conclusión de los trabajos, sin que hasta el momento personal haya acudido a atender el problema.

Los vecinos señalaron que la situación representa una afectación para quienes circulan diariamente por el sector, por lo que esperan que Agua y Drenaje de Monterrey acuda cuanto antes para concluir la obra y liberar las vialidades.