Habitantes del sector señalaron que la situación ha provocado conflictos entre automovilistas, debido al espacio limitado para circular por la vialidad.

Una zanja de aproximadamente 15 metros, que permanece sin ser reparada desde hace más de tres meses, fue reportada por vecinos de la colonia Provivienda Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, debido a las afectaciones que genera en la circulación vehicular.

El problema se localiza en el cruce de las calles Aguascalientes y Adolfo López Mateos, donde los trabajos inconclusos de Agua y Drenaje de Monterrey mantienen reducido considerablemente uno de los carriles.

Habitantes del sector señalaron que la situación ha provocado conflictos entre automovilistas, debido al espacio limitado para circular por la vialidad.

Ante esta problemática, los vecinos hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que concluya los trabajos y repare la carpeta asfáltica, antes de que las afectaciones continúen generando complicaciones en la zona.