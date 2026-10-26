Reportan muerte del influencer 'El Komanche' en Monterrey

Vecinos de la colonia Paseo de Cumbres descubrieron el cuerpo del creador de contenido dentro de una vivienda y alertaron a autoridades.

Una intensa movilización policiaca se registró en la colonia Paseo de Cumbres, en el municipio de Monterrey, tras el reporte de un hombre de entre 30 y 35 años localizado sin vida al interior de una vivienda sobre la calle Paseo de Niza. De manera extraoficial se dio a conocer que la víctima podría tratarse del popular creador de contenido e influencer conocido como “El Komanche”, presuntamente originario de El Salvador.

Según los informes recabados en el lugar, vecinos del sector señalaron que el joven rentaba dicho inmueble y notaron que la puerta de la residencia había permanecido abierta desde días atrás.

Ante la inquietud de que se hubiera cometido un robo, acudieron a revisar las instalaciones, momento en el que descubrieron al hombre inconsciente y procedieron a solicitar el auxilio de los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han confirmado de forma oficial la identidad del fallecido ni las causas del deceso, debido a que en la escena no se apreciaron huellas visibles de violencia. El área permanece bajo resguardo de las corporaciones de seguridad mientras los peritos de la fiscalía recaban los indicios necesarios para esclarecer el hecho y ratificar la identidad del joven.