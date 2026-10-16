Reportan megafuga de drenaje en la colonia Pablo González

Habitantes pidieron se atienda el escurrimiento de aguas negras y pestilentes, que terminan por estancarse afuera de instalaciones abandonadas

Vecinos de la colonias Pablo A. González y Ferrocarrilera reportaron una megafuga de drenaje sanitario y mucha basura en vía pública, en la avenida Palacio de Justicia casi cruz con la avenida Bernardo Reyes, al norte de Monterrey.

Los televidentes pidieron la ayuda de las autoridades porque ambas situaciones ya hicieron "crisis”.

En la avenida Palacio de Justicia, entre la avenida Bernardo Reyes y la calle Antonio Trujillo, el punto parece un muladar.

Por eso, le pidieron a Agua y Drenaje de Monterrey que atienda el escurrimiento de aguas negras y pestilentes, que terminan por estancarse afuera de instalaciones abandonadas de la ruta de transporte urbano número 37 y que luego fue una pensión de tráileres, instalaciones ahora tomadas por presuntos malvivientes.

La fuga de aguas negras se extiende por varias cuadras a la redonda, ocasionando incomodidad a los peatones, además de que los vecinos reportan que los olores pestilentes están presentes a toda hora del día.

Y a la vez, le solicitaron a las cuadrillas de Servicios Públicos del municipio de Monterrey recoger la basura en la avenida Palacio de Justicia, afuera de las instalaciones de lo que fuera otra Ruta camionera que se ubica precisamente enfrente, la número 39.

Ahí, en plena calle, estorbando un carril de circulación vehicular, hay un par de sillones abandonados, varios costales con escombro, infinidad de triques y hasta enormes ramas de un árbol que podaron.

Los colonos pidieron al municipio regio solicitar a los negocios a la redonda, entre ellos una tienda de conveniencia y una recicladora, revisar las placas de circulación de los vehículos que arrojan ahí la basura para localizar a los responsables y aplicarles una multa ejemplar, que sirva de escarmiento colectivo y así nadie arroje desechos donde no se debe.

Además, advirtieron que ante la amenaza de lluvias hay el riesgo de que la corriente arrastre esa basura y tape los ductos del drenaje pluvial y eso ocasione inundaciones.