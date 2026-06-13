Reportan mega fuga de agua potable en el Centro de Monterrey

La ruptura del ducto de agua potable ocurrió sobre la avenida José Maria Anaya y Alfonso Reyes. La corriente se desplaza a lo largo de dos kilómetros.

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Una mega fuga de agua potable provocó encharcamientos y que la corriente del vital líquido se desplazara a lo largo de dos kilómetros.

La ruptura del ducto de agua potable ocurrió sobre la avenida José Maria Anaya y Alfonso Reyes.

Sobre la acera del lado sur, la presión del agua reventó el pavimento de la calle y la corriente bajó por esa arteria.

En el cruce con la avenida Vicente Guerrero se formó una laguna que dificultó la vialidad en la zona.

La corriente formada por la fuga de agua recorrió alrededor de dos kilómetros sobre Anaya, después bajó sobre Guerrero hasta la avenida Ruiz Cortines hasta el túnel reprimido con la avenida Alfonso Reyes.

En un comunicado, la empresa Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer que la reparación de esa falla requirió el cierre de válvulas.

Esto ocasionó que dos colonias cercanas quedarán sin el suministro del Preciado líquido.

Las maniobras de reparación se extenderán en por lo menos hasta después del medio día del viernes.