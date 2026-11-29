Según los denunciantes, el establecimiento en calle Juan Ignacio Ramón ofrece créditos para vehículos y solicita transferencias adelantadas.

A pesar de acumular decenas de denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Procuraduría Federal del Consumidor, la supuesta financiera Live Another continúa operando con normalidad en pleno centro de Monterrey.

El establecimiento se encuentra en un edificio de la calle Juan Ignacio Ramón, donde, de acuerdo con los afectados, seguiría ofreciendo atractivos esquemas de financiamiento y créditos para la adquisición de vehículos.

“El disgusto, el coraje fue de que, pues, fue fraude y más que nada es que el punto de referencia es que tenemos a un lado el Poder Judicial, a lado del edificio Latino, y estén pasando este tipo de cosas con demasiada gente y la supuesta financiera siga trabajando ahí, porque ya tiene varios meses, de perdido 2 años trabajando ahí”, son las palabras de Marco Antonio Soto Sánchez, una de las víctimas de fraude.

El modus operandi comienza en redes sociales, principalmente Facebook.

Una vez que los interesados establecen contacto con un supuesto asesor a través del chat, son invitados a acudir a las oficinas para iniciar el trámite. Es ahí donde les solicitan realizar transferencias de dinero por adelantado.

“Te enseñan lo que es un catálogo de vehículos y te empiezan a hacer un tipo de financiamiento a plazos, dependiendo el enganche que tú des”, explicó el joven.

La situación comienza a complicarse cuando llega la fecha prometida para concretar la entrega del vehículo o el beneficio del crédito.

“Di 50 mil pesos y de esos 50 mil pesos era un vehículo de 204 mil pesos. Me dijeron que a los seis días me iban a dar el vehículo, que se iban a comunicar conmigo para levantar vía correo otros documentos y sí lo hicieron, mandé los documentos, pasaron seis días, 10, 15, 20, me comuniqué con ellos y me dijeron que estaban atrasadas las liberaciones de los créditos”, precisó otra de las víctimas, Alejandro Romero.

A lo que otra de las víctimas, quien prefirió estar en el anonimato, dijo.

“Yo di un monto de 47 mil pesos que, pues, hasta la fecha no se me ha regresado y sí se me hace muy injusto. Somos muchas personas afectadas, no solo de automóviles, de casas, una compañera que también su esposo dio 182 mil pesos por un vehículo, 300 mil pesos, millones que nos han robado”.

Denuncias ante la Fiscalía estatal y audiencia en Profeco

Ante esta situación, un grupo de diez personas decidió unir esfuerzos y presentar denuncias ante la Fiscalía estatal. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han visto avances significativos en sus casos.

Los afectados también acudieron a la Profeco, donde fueron citados junto con un representante de la financiera para una audiencia de conciliación, pero el representante de Live Another no se presentó, por lo que la diligencia tuvo que ser reprogramada hasta el próximo 11 de diciembre.