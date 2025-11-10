Reportan más de 270 peregrinaciones en Monterrey

Dirección de Tránsito de Monterrey informó que se prevé un incremento en la cifra total conforme se acerque el 12 de diciembre.

Desde el pasado 12 de octubre, cientos de feligreses comenzaron a recorrer las calles de Monterrey como parte de las tradicionales peregrinaciones guadalupanas rumbo a la basílica de Guadalupe ubicada en la colonia Independencia.

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito de Monterrey, hasta el momento se han registrado 273 peregrinaciones, de las cuales 91 ya se realizaron, incluyendo las de este domingo.

La corporación informó que se prevé un incremento en la cifra total conforme se acerque el 12 de diciembre, ya que algunos grupos se inscriben directamente en sus parroquias y no a través de la dependencia municipal.

Durante los recorridos, elementos de Tránsito de Monterrey acompañan a los contingentes para brindar seguridad a los participantes y agilizar la circulación vehicular en los puntos donde se desarrollan las caminatas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los cierres momentáneos que se implementan durante el paso de las peregrinaciones.