Reportan más de 18 horas sin energía en colonia Florida

El reporte se concentra sobre la calle Eduardo Martínez Celis, donde vecinos optaron por reunirse para visibilizar el problema y exigir una pronta solución

Habitantes de la colonia Florida denunciaron la falta del servicio de energía eléctrica por más de 18 horas, situación que ha generado afectaciones en viviendas y comercios del sector, en Monterrey.

El reporte se concentra sobre la calle Eduardo Martínez Celis, donde vecinos optaron por reunirse para visibilizar el problema y exigir una pronta solución, al señalar que desde hace varias horas permanecen sin luz.

De acuerdo con los afectados, la suspensión del servicio provocó que alimentos y medicamentos se echaran a perder, lo que representa una pérdida económica considerable para varias familias.

También señalan que han batallado para enfrentar las altas temperaturas que se registran en la entidad, debido a la falta de aparatos electrónicos que les ayuden a mitigar el calor, principalmente por la noche.

Además, propietarios de un negocio de tacos del sector señalaron que se encuentran batallando para mantener sus actividades, ya que dependen de la electricidad para la conservación de insumos y la operación del establecimiento.

Los vecinos hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad⁠ para que atienda el reporte y restablezca el servicio lo antes posible, al advertir que la situación continúa sin respuesta oficial.