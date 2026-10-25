Reportan lluvias y encharcamientos en avenidas de Monterrey

Tras las precipitaciones en Nuevo León, autoridades confirmaron encharcamientos sobre la avenida Chapultepec y Gonzalitos.

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La Coordinación de Protección Civil de Nuevo León alertó sobre la presencia de lluvias moderadas que podrían intensificarse de manera fuerte en puntos específicos de las regiones Metropolitana, Citrícola y Sur, con una continuidad intermitente que se extenderá durante las primeras horas de la mañana dominical.

De acuerdo con el pronóstico basado en datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la dependencia estatal, la probabilidad de precipitación alcanza un 70% en la región Metropolitana, un 60% en la zona Citrícola como en la Montañosa y Sur, y un 40% en las regiones Norte y Oriente.

El reporte oficial detalla que las condiciones de humedad afectarán a diversos municipios de la entidad, entre los que se encuentran Monterrey, San Pedro, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás, Cadereyta, Santiago, Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo, Bustamante, Mina, Galeana, Montemorelos, General Terán y Linares.

Ante este escenario, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un monitoreo permanente de la evolución meteorológica para salvaguardar a la ciudadanía y coordinar las acciones preventivas necesarias ante cualquier contingencia derivada de las precipitaciones.

Derivado de la evolución del fenómeno, los primeros reportes de la dependencia confirmaron la presencia de lluvia y diversos encharcamientos sobre la avenida Chapultepec, en el tramo comprendido entre los municipios de Monterrey y Guadalupe, así como registros de lluvia ligera en la avenida Gonzalitos dentro de la capital del estado.

Ante estas condiciones viales, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a moderar la velocidad, encender las luces principales de los vehículos, extremar precauciones ante el riesgo de pavimento resbaladizo, evitar cruzar calles, vados o corrientes de agua con acumulación pluvial y mantenerse atenta a los avisos oficiales difundidos por los canales institucionales.