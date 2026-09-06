Reportan lluvias fuertes y tormenta eléctrica en Monterrey

Protección Civil del Estado emitió recomendaciones a conductores ante precipitaciones registradas en Monterrey, Guadalupe y Linares.

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Las condiciones meteorológicas generadas por un canal de baja presión provocaron lluvias de intensidad ligera a moderada, acompañadas de actividad eléctrica, en 27 municipios del estado de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones afectaron a localidades de las regiones Metropolitana, Norte, Citrícola y Sur, incluyendo municipios como Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, Santiago, Linares y Montemorelos. Derivado de la acumulación de agua, las autoridades informaron sobre encharcamientos considerables en la avenida Eugenio Garza Sada y procedieron al cierre preventivo del vado en el Parque Canoas.

Afectaciones San Pedro Garza García

Durante el operativo de respuesta, los cuerpos de emergencia del municipio atendieron 10 reportes por árboles, así como 6 casos de cortocircuito en cables, postes y transformadores que provocaron la suspensión del suministro de energía eléctrica en algunos sectores.

Asimismo, las autoridades brindaron asistencia al conductor de un vehículo que quedó varado en un encharcamiento vial.

Hasta el momento, la corporación de auxilio confirmó un saldo blanco, sin registro de personas lesionadas. Elementos de Protección Civil de Nuevo León mantienen un operativo de supervisión y monitoreo permanente sobre cauces y vialidades desde el Centro de Operaciones de Emergencia, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a evitar el cruce de arroyos o vados e informar cualquier contingencia a través de la línea de emergencia 9-1-1.

Afectaciones Monterrey

Los cuerpos de auxilio atendieron el colapso de una luminaria y un poste de concreto sobre la avenida Revolución, en dirección al sur, a la altura de la calle Vascongadas. El incidente provocó la obstrucción de dos carriles de circulación, por lo que el personal municipal realiza labores de remoción de escombros para liberar la arteria y restablecer el tránsito de manera segura.

Las restricciones a la circulación vehicular se concentran sobre la avenida Morones Prieto en sus cruces con Pedro Martínez, Revolución, Garza Sada y Venustiano Carranza, así como en la intersección de Zuazua y Juan Ignacio Ramón.

Las autoridades urgieron a los automovilistas a utilizar vías alternas para evitar quedar varados en las zonas con mayor acumulación de agua.