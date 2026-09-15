Reportan lluvia y fuertes ráfagas de viento al sur de Monterrey

Protección Civil reportó precipitaciones y viento en Monterrey y municipios de la zona metropolitana, además del incendio de un transformador eléctrico

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Lluvias de ligeras a moderadas y fuertes ráfagas de viento se registraron durante la tarde de este lunes en distintos puntos del sur de Monterrey y municipios de la zona metropolitana.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, sobre la avenida Garza Sada se presentó lluvia acompañada de ráfagas de viento, por lo que se exhortó a los automovilistas a reducir la velocidad, encender las luces principales y conducir con precaución.

En la zona de Ciénega de González, en Santiago, también se reportó lluvia moderada.

Además, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Monterrey, se registró el incendio de un transformador eléctrico.

Entre los municipios donde podrían presentarse precipitaciones se encuentran Santiago, Allende, Galeana, Doctor Arroyo, General Terán, García y Santa Catarina, principalmente en zonas serranas.

Las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar cruzar zonas inundadas, ríos y arroyos.