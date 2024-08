Reportan la desaparición de menor; padres culpan a Roblox

Las autoridades del municipio de Santa Catarina buscan a Elisa Nohemí, una menor de edad reportada como desaparecida. Su último rastro fue capturado por una cámara de seguridad cuando la menor se encontraba caminando sola en la calle Marruecos, en su cruce con Loma Larga, en la colonia Fama III. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero.

Su madre, María de la Paz Ontiveros, expresó para INFO 7 su profunda preocupación y declaró que no entiende las razones detrás de la desaparición de su hija, ya que no habían tenido ningún problema en casa. Según Ontiveros, Elisa había mostrado un comportamiento normal la mañana de su desaparición e incluso habían planeado salir juntas para comprar útiles escolares.

“Nada, nada, todo estaba bien. No habíamos peleado, no había... De hecho, hoy íbamos a comprar sus útiles. Me había dicho que quería acompañarme. Le dije: ‘Sí, está bien, vamos el sábado.’ O iba a salir hoy. Hoy se iban ella y mi hermana ya a su casa en Cadereyta, se iban a ir el fin de semana, pero no sé qué haya pasado”, declaró la madre preocupada.

Sin embargo, Ontiveros reveló que durante las vacaciones su hija había estado interactuando frecuentemente con una persona a través del popular videojuego Roblox. La madre explicó que Elisa pasaba mucho tiempo jugando y chateando con alguien dentro del juego. Aunque intentó descubrir con quién estaba en contacto su hija, no pudo identificar a la persona, ya que el perfil no mostraba foto ni un nombre reconocible.

“Pero no sé qué haya pasado, qué le hayan dicho, qué le hayan mensajeado, porque estoy segura de que fue por el juego Roblox. Estuvo hablando con alguien. Yo le quité la tablet un tiempo, pero luego ya se la devolví. No saben qué juego es, que se empezó a meter mucho, pero todo estaba bien. Al parecer, tuvo contacto con alguna otra persona dentro del juego. Chateaba mucho con una persona, pero no la pude ubicar porque no tenía foto y, obviamente, no tenía el nombre, eran sólo letras y así. Por eso no supe quién era. Está por entrar en dos semanas a la escuela.”

La madre también mencionó que Elisa dejó una nota antes de desaparecer, en la que decía que se iría, pero que regresaría pronto, pidiendo que no se preocupara. A pesar de estas palabras, la familia sigue angustiada por la ausencia de la menor y ha iniciado las denuncias correspondientes ante la policía municipal y la Fiscalía General del Estado.

“Me dejó ella (Elisa) una nota diciendo que va a regresar pronto, que se fue, que no me preocupe, que va a regresar pronto. Ya denunciamos a la Fiscalía. Me dijeron que estuviera pendiente del teléfono porque los ministeriales van a comunicarse conmigo para empezar a hacer lo que es la Policía Cibernética para ver si puedo localizar su teléfono”, relató María de la Paz Ontiveros.

Las autoridades han activado los protocolos necesarios para localizar a Elisa, incluyendo la intervención de la Policía Cibernética, que está trabajando para rastrear la actividad del teléfono móvil y la tableta de la menor en un esfuerzo por encontrar pistas sobre su paradero.

La comunidad de Santa Catarina está en alerta mientras continúan las labores de búsqueda, y la familia espera con ansias noticias sobre el regreso seguro de Elisa Nohemí.

Comentarios