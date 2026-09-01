Reportan incendio forestal en la sierra de Santiago

Por: Humberto Salazar 31 Agosto 2026, 10:07 Compartir

El reporte fue recibido la mañana de este lunes, en el camino a Puerto Genovevo, en las inmediaciones de la localidad La Gavia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio forestal fue reportado durante la madrugada de este lunes en la zona serrana de Santiago, Nuevo León, aparentemente provocado por la caída de un rayo. El reporte fue recibido a las 05:13 horas en el camino a Puerto Genovevo, en las inmediaciones de la localidad La Gavia, donde elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León acudieron para atender la emergencia. De acuerdo con la corporación, se coordinaron acciones con un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León para realizar labores de combate y atención del incendio, en conjunto con personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). En el sitio también participaron elementos de Protección Civil de Santiago y una unidad de Protección Civil estatal. Las autoridades mantienen los trabajos en la zona y permanecen a la espera de mayor información sobre la extensión y afectaciones ocasionadas por el incendio.