Reportan incendio en subestación eléctrica de la CFE

Un transformador se incendió en una termoeléctrica de Monterrey. Bomberos trabajan en la zona para controlas las llamas

Un incendio en un transformador de potencia dentro de una subestación eléctrica de CFE, ubicada en Camino del Pastizal y Júpiter, en el barrio La Estrella, movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este domingo.

Protección Civil de Monterrey acudió al reporte; Bomberos de Nuevo León trabajan para sofocar y controlar el fuego para eliminar cualquier riesgo.

Como medida preventiva, 12 personas que se encontraban en el lugar fueron evacuadas sin que se reportaran lesionados.

En el sitio también se desplegó personal de la CFE y de Protección Civil Estatal, mientras que Movilidad Monterrey implementó cierres viales en el cruce cercano para permitir el trabajo seguro de las brigadas.

Asimismo, los vecinos reportan que no cuentan con energía eléctrica desde las 17:00 horas.

Los habitantes de la colonia suponen que, por las lluvias que se presentaron este domingo, un rayo cayó dentro de la termoeléctrica, provocando así el incendio.

En el lugar se encuentran elementos de Fuerza Civil asegurando la zona y Bomberos de Nuevo León ya sofocaron el incendio.

Con información de Esmeralda Valdez.