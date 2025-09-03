Reportan incendio en restaurante de cabrito, en Monterrey 

Las llamas iniciaron en la chimenea del negocio, presumiblemente a causa de la acumulación de gases, posteriormente se descartaron afectaciones a clientes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Este martes por la tarde se registró un incendio en un restaurante de cabrito y carnes asadas en el centro de Monterrey, lo que provocó la evacuación de una docena de comensales.

El siniestro ocurrió al filo de las 14:00 horas en el negocio "El Asador”, en el cruce de las calles Zaragoza y Modesto Arreola.

De inmediato, elementos de Bomberos Nuevo León y de Protección Civil de Nuevo León procedieron a controlarlo.

Las llamas iniciaron en la chimenea del negocio, presumiblemente a causa de la acumulación de gases, aunque posteriormente se descartaron afectaciones a los clientes, pues fueron evacuados de inmediato.

En el punto, un empleado que trabaja como parrillero fue atendido por rescatistas, que le suministraron oxígeno y revisaron sus signos vitales, descartándose peligro mayor.

El comandante de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga, reportó que el incendio quedó controlado, ya sin riesgos a terceros. Para extinguir en su totalidad el siniestro, los apagafuegos subieron a la azotea, hasta donde extendieron sus mangueras.

En la calle Zaragoza se aplicó un cierre vial para permitir las maniobras de los bomberos y de Protección Civil, pero ya la circulación fue abierta.