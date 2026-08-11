Reportan incendio en el Cerro de Gomas, en Villaldama

El incendio forestal reportado en la Sierra de Villaldama provocó la movilización de brigadistas durante la mañana de este lunes.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron luego del reporte de un Incendio forestal en el Cerro de Gomas, en El Potrero, Villaldama.

Se continúa con el seguimiento de este siniestro en las sierras, el cual aún no se ha determinado cuántas hectáreas o metros cuadrados ha consumido.

Tanto en tierra como en aire la corporación con ayuda del helicóptero de Protección Civil han atacado a las llamas a fin de sofocarlo en su totalidad.

Los trabajos continúan sumando a diferentes corporaciones quienes lo combaten desde diferentes flancos para apagarlo y enfriar la zona, por lo que se permanecerá al pendiente de que pueda llegar a su fin.