Reportan incendio en basurero, en Sierra Ventana

Elementos de rescate acudieron a la parte alta de la loma para sofocar el fuego provocado en un tiradero en el sur de Monterrey.

Un incendio en lo alto de la colonia Sierra Ventana, al sur de Monterrey, fue reportado este viernes poco antes del mediodía.

En lo alto de la loma, elementos de Protección Civil y de Bomberos Nuevo León atendieron la emergencia en ese punto donde abunda la maleza seca y restos de basura.

Por fortuna, se trató solo de la quema de un basurero, de los comúnmente llamados "clandestinos”, aunque están a la vista de todos.

El siniestro se registró en el cruce de las calles Sierra de la Martha y Sierra de Lampazos, en esa colonia.

Para llegar a ese punto, el ingreso de las unidades de las corporaciones de auxilio fue por la calle Sendero y Antiguo Camino a Santiago, a la altura de la colonia 18 de Marzo.

No hubo situación que lamentar en esta zona de la loma donde los mismos vecinos arrojan todo tipo de desechos, principalmente de comida, de plásticos, de restos de muebles y hasta animales muertos.

En reiteradas ocasiones, las autoridades le han pedido a los vecinos no tirar basura en sitios indebidos.

Además, no arrojar colillas de cigarros, ni dejar abandonadas botellas de vidrio o restos de espejos porque con el sol pueden generar el efecto "lupa” y ocasionar un incendio.