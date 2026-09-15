Reportan incendio de vehículo en Torre Brisas

Un vehículo se incendió la mañana de este lunes en el cruce del bulevar Acapulco y avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de Torre Brisas.

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Un vehículo quedó completamente consumido por el fuego luego de que el conductor y su hija detectaran humo que salía del cofre, cuando circulaban por el cruce del bulevar Acapulco y la avenida Lázaro Cárdenas, en Monterrey.

Fernando y su hija Ana viajaban a bordo de un Jetta gris cuando se percataron de la presencia de humo, por lo que ambos lograron descender de la unidad antes de que las llamas se extendieran.

El incendio se registró debajo del puente de Lázaro Cárdenas, donde elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron para combatir el fuego y finalmente controlarlo y sofocarlo.

La unidad, con placas SYM-082-A, quedó completamente consumida por las llamas.

Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey también participaron en las labores de atención y descartaron personas lesionadas o algún riesgo adicional en la zona.

Una vez controlada la emergencia, el municipio quedó a cargo de la situación y se restableció la circulación en el sector,