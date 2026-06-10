Reportan importante fuga de agua en avenida Juan Pablo Segundo

La circulación vehicular debido a este daño se complicó para quienes salían de las colonias aledañas, en el municipio de San Nicolás

La ruptura de una tubería provocó una importante fuga de agua sobre la avenida Juan Pablo Segundo, en San Nicolás.

Los hechos fueron reportados cerca de las seis de la mañana sobre los carriles de oriente a poniente de la vialidad.

La circulación vehicular debido a este daño se complicó para quienes salían de las colonias aledañas y para quienes circulaban hacia el poniente de Juan Pablo Segundo.

Cuadrillas de Agua y Drenaje llegaron al lugar para abanderar el desperfecto y comenzar con las labores de reparación.