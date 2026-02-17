Reportan hundimiento de carpeta asfáltica en Guadalupe

Los afectados indicaron que el daño visible en la calle sería consecuencia de una presunta fuga en tuberías subterráneas

Habitantes de la colonia Fuentes de Guadalupe, específicamente de la calle Fuentes de Mercurio, denunciaron el hundimiento de la carpeta asfáltica, situación que atribuyen a presuntas fallas en la red de agua y drenaje de Agua y Drenaje de Monterrey.

Vecinos señalan que el problema persiste desde agosto

De acuerdo con los vecinos del sector, la problemática se presenta desde el mes de agosto del año pasado y ha ido empeorando con el paso del tiempo, al grado de dificultar el acceso a sus propios domicilios. Señalaron que el pavimento presenta un levantamiento aproximado de 20 centímetros, lo que representa un riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

Presunta fuga en tuberías habría provocado el daño

Los afectados indicaron que el daño visible en la calle sería consecuencia de una presunta fuga en tuberías subterráneas, lo que habría generado el deterioro progresivo de la superficie.

Solicitan reparación integral de la vialidad

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que realicen una reparación a profundidad y atiendan el problema que, aseguran, representa un peligro para quienes transitan por la zona.