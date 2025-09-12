Reportan herido de bala en el municipio de Santa Catarina

Policía movilizada en Santa Catarina tras reporte de un hombre herido de bala en la colonia San Gilberto, esquina de San Ángel y San Del Fonso

Se registró una movilización policiaca por un hombre herido de bala en la colonia San Gilberto, en su cruce de la calle San Ángel y San Del Fonso en el municipio de Santa Catarina.

Testigos mencionan que se escucharon detonaciones de arma de fuego alrededor de las 16:00 horas y al salir a ver qué ocurría, vieron al sujeto tirado con un impacto de bala en la cabeza.

El hombre fue identificado por vecinos como Christian Villalón de 27 años, quien ya no vivía en la colonia; sin embargo, se encontraba visitando a amigos de la infancia.

El lesionado fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario para recibir atención médica.

La zona continúa asegurada por parte de Servicios Periciales y Policía de Proximidad para las investigaciones correspondientes.