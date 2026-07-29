Reportan fuga tras riña en centro de rehabilitación de Apodaca

Al arribar, guardias de proximidad se entrevistaron con la encargada del lugar, una mujer de 45 años, quien mencionó que realizó el reporte

Policía de Apodaca atendió el reporte de un presunto motín en un Centro de Rehabilitación Casa de Rescate Renacer en Cristo, ubicado en calle Víctor Hugo en su cruce con la calle Zuazua colonia Huinala.

Discusión entre internos moviliza a policías

Al arribar, guardias de proximidad se entrevistaron con la encargada del lugar, una mujer de 45 años, quien mencionó que realizó el reporte, ya que se había presentado una discusión entre varios internos, los cuales golpean a otro con un plástico en la frente, ocasionándole una laceración.

Sin embargo, no requiere una unidad médica, la mujer comentó que estos actos los internos los realizan para distracción de los encargados del lugar, teniendo oportunidad de poder emprender la huida, logrando su objetivo.

Fueron un total de cuatro internos los cuales habrían escapado, tras la atención correspondiente la búsqueda quedó a cargo de las autoridades del centro de rehabilitación.