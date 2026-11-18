Ante el riesgo que representa para quienes viven y transitan por el sector, policías de Monterrey acudieron al lugar para realizar el reporte

Una fuga de gas natural que permanece sin ser atendida desde hace varios días mantiene en riesgo a vecinos de la colonia Jardines Roma, en Monterrey.

El problema se registra en el cruce de las calles Diana Artemisa e Isabel de Farnesio, donde habitantes han realizado múltiples reportes sin que hasta el momento se haya solucionado la situación.

En el sitio se observa agua encharcada sobre la carpeta asfáltica y burbujas que salen del pavimento, lo que evidencia la posible filtración de gas.

Además, el fuerte olor se percibe en los alrededores.

Ante el riesgo que representa para quienes viven y transitan por el sector, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar para realizar el reporte correspondiente.

La atención de la fuga corresponde a la empresa Gas Natural Fenosa, por lo que vecinos esperan que acuda personal especializado para controlar el escape y descartar cualquier peligro.