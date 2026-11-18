Una fuga de gas natural que permanece sin ser atendida desde hace varios días mantiene en riesgo a vecinos de la colonia Jardines Roma, en Monterrey.
El problema se registra en el cruce de las calles Diana Artemisa e Isabel de Farnesio, donde habitantes han realizado múltiples reportes sin que hasta el momento se haya solucionado la situación.
En el sitio se observa agua encharcada sobre la carpeta asfáltica y burbujas que salen del pavimento, lo que evidencia la posible filtración de gas.
Además, el fuerte olor se percibe en los alrededores.
Ante el riesgo que representa para quienes viven y transitan por el sector, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar para realizar el reporte correspondiente.
La atención de la fuga corresponde a la empresa Gas Natural Fenosa, por lo que vecinos esperan que acuda personal especializado para controlar el escape y descartar cualquier peligro.