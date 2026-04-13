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Reportan fuga de amoníaco en planta de SuKarne en Escobedo

Por: Carlos Enríquez

12 Abril 2026, 23:11

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Tras activarse los protocolos internos, parte del personal fue resguardado en comedores y oficinas para evitar riesgos por la exposición al químico

Reportan fuga de amoníaco en planta de SuKarne en Escobedo

Una fuga de gas amoníaco al interior de la empresa SuKarne provocó la movilización de cuerpos de auxilio y personal interno durante la noche de este domingo en el municipio de General Escobedo.

El incidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas en las instalaciones ubicadas en la colonia Villas de San Francisco, donde presuntamente se detectó una fuga en el área de vísceras y sacrificio.

De acuerdo con testimonios de trabajadores, tras activarse los protocolos internos, parte del personal fue resguardado en comedores y oficinas para evitar riesgos por la exposición al químico.

Especialistas y brigadistas de la propia planta realizaron maniobras para controlar la fuga y reducir cualquier peligro dentro de las instalaciones, mientras en el exterior permanecían en alerta corporaciones de apoyo.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas lesionadas o intoxicadas, mientras continuaban las labores de supervisión para descartar mayores riesgos.

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