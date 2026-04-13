Reportan fuga de amoníaco en planta de SuKarne en Escobedo

Tras activarse los protocolos internos, parte del personal fue resguardado en comedores y oficinas para evitar riesgos por la exposición al químico

Una fuga de gas amoníaco al interior de la empresa SuKarne provocó la movilización de cuerpos de auxilio y personal interno durante la noche de este domingo en el municipio de General Escobedo.

El incidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas en las instalaciones ubicadas en la colonia Villas de San Francisco, donde presuntamente se detectó una fuga en el área de vísceras y sacrificio.

De acuerdo con testimonios de trabajadores, tras activarse los protocolos internos, parte del personal fue resguardado en comedores y oficinas para evitar riesgos por la exposición al químico.

Especialistas y brigadistas de la propia planta realizaron maniobras para controlar la fuga y reducir cualquier peligro dentro de las instalaciones, mientras en el exterior permanecían en alerta corporaciones de apoyo.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas lesionadas o intoxicadas, mientras continuaban las labores de supervisión para descartar mayores riesgos.