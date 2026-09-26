Reportan fuga de aguas negras y encharcamientos en Monterrey

Vecinos de la colonia Independencia señalaron que la acumulación de líquidos contaminados dificulta el tránsito de los vehículos en el cruce.

Por tres días, vecinos de la colonia Independencia reportaron una fuga de aguas negras que ha provocado encharcamientos sobre la vía pública.

El problema se encuentra en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Francisco Zarco, donde el agua contaminada permanece acumulada y dificulta el paso de peatones y vehículos.

Habitantes de la zona señalan que la situación ha generado malos olores y condiciones insalubres, por lo que solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para atender la fuga y evitar que el problema continúe.

Hasta el momento, el encharcamiento permanece en el sector, provocando también complicaciones viales.

Esperan que Agua y Drenaje de Monterrey resuelva el problema cuanto antes.