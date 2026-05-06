Reportan fuga de agua y socavón en colonia Carmen Serdán

Los afectados reportan que diversos carros e incluso mascotas han caído en la zanja, generando preocupación de que algo más grave pueda ocurrir

Vecinos de la colonia Carmen Serdán en la zona norte de Monterrey reportan una fuga de agua que lleva meses sin ser atendida y que ha provocado la generación de una gran zanja sobre la calle.

Esta situación ocurre sobre la calle General Lucio Blanco, cerca de su cruce con Luis Echeverría, en donde la zanja ha sido un dolor de cabeza para automovilistas y peatones que cruzan por la zona.

Los afectados reportan que diversos carros e incluso mascotas han caído en la zanja, generando preocupación de que algo más grave pueda ocurrir.

Ya han hecho el reporte a elementos de Agua y Drenaje, sin embargo, solo han realizado chequeos en la zona, sin realmente hacer algún trabajo para detener la fuga.

La petición de la comunidad es que las autoridades correspondientes atiendan su llamado, para detener la fuga y principalmente hacer la reparación adecuada en la zanja, para que no ocurra un accidente mayor.