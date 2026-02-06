Reportan fuga de agua potable en casa abandonada en Guadalupe

A pesar de la gran cantidad de agua que se desperdicia diario, la zona no se ha inundado gracias a los propios vecinos, quienes han improvisado soluciones

De unas casas abandonadas brota agua potable desde hace ya cuatro meses. Se trata de una fuga constante que, con el paso del tiempo, ha formado lo que parece un pequeño estanque de agua limpia.

El caso ocurre sobre la calle Alhóndiga de Granaditas, entre Dolores Hidalgo y Adolfo Dulcos Salinas, en la colonia Escamilla, en el municipio de Guadalupe.

A pesar de la gran cantidad de agua que se desperdicia diariamente, la zona no se ha inundado gracias a los propios vecinos, quienes han tenido que improvisar soluciones: algunos desvían el líquido hacia el drenaje sanitario, mientras que otros aprovechan para llenar cubetas.

Las viviendas de donde surge la fuga llevan años abandonadas. Sin embargo, de acuerdo con los habitantes del sector, el problema comenzó luego de que personal de Servicios Públicos del municipio de Guadalupe acudiera a retirar escombro.

Señalan que, presuntamente, durante estas maniobras con maquinaria pesada se habría dañado la red de agua potable.

La acumulación de agua ya ha generado otras afectaciones: crecimiento excesivo de hierba y la presencia constante de mosquitos, lo que representa un riesgo para la salud de quienes viven alrededor.

Los vecinos aseguran que han reportado la situación en repetidas ocasiones. El municipio ha acudido al lugar, pero argumenta que para reparar la fuga es necesaria la intervención de Agua y Drenaje de Monterrey.

Sin embargo, hasta el momento, la paraestatal no se ha presentado, y el agua potable continúa escapándose día y noche, sin una solución definitiva.