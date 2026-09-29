Reportan fallas de tuberías e inundaciones en Torre Árbol

Un audio difundido en redes señala presuntos problemas de tuberías, falta de agua caliente e inundaciones en la Torre Árbol, ubicada en Arboleda, San Pedro

En redes sociales empezó a circular un audio de una persona que presuntamente se queja de problemas de tuberías en la Torre Árbol, ubicada en Arboleda, en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con la versión que ya se compartió más de 500 veces en Instagram, un hombre señala que una tubería meses atrás se rompió e inundó dos pisos del edificio.

“La problemática que existen en los temas del agua por lo pronto, el desarrollador que en este caso es One hizo muchas cosas a lo mejor mal”, afirmó.

“Contempló arreglar esos problemas que tenían en su momento, ya que nosotros en Árbol lo que nos ha sucedido, no hace mucho dos o tres o cuatro meses que se rompió una tubería del piso 22, 23. Fue mucha agua la que cayó, terminó inundando los pisos de abajo”.

La persona que se escucha en el audio señala que para la investigación acudió un perito, pero nunca conocieron los resultados del trabajo que hizo.

“La gente de la torre, de la administración, trajeron a un perito para revisar si los trabajos están realmente bien hechos o qué nos dieron resolución de lo que pasó”, lamentó.

Además de tuberías rotas, el presunto afectado señaló que cuando se entregó la torre se les prometió que tendrían agua caliente, pero en los primeros años tuvieron que poner un boiler provisional.

“El tema del agua caliente en un principio cuando nos entregan, nos dicen que no requiere se boiler, y oh sorpresa, cuando llega el invierno, no llega el agua caliente o incluso a veces hasta fría, se llega a la conclusión de qué se requiere poner entonces a nosotros nos tuvieron con un boiler de tanque provisional por aproximadamente dos años”, concluyó.

El audio que comenzó a circular este fin de semana, se suma a otras quejas que se han dado en la construcción de edificios.