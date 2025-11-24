Reportan estable a alcaldesa de General Bravo tras caída de toro

La alcaldesa del municipio de General Bravo, Patricia Cantú se encuentra estable tras haber sufrido un fuerte golpe en el rostro luego de caer de un toro en una cabalgata.
A través de redes sociales, se compartieron imágenes en donde se le observa en una camilla y con el rostro golpeado.
La cabalgata donde sucedió el accidente se realizaba debido al 157 aniversario de la fundación del municipio, y aunque durante todo el recorrido la alcaldesa panista iba en su caballo, una vez que llegaron al Cedeco de Bravo, se subió a un toro, para dar por terminado el recorrido.
Sin embargo, el toro hizo un movimiento inesperado y Patricia Cantú cayó al suelo y se golpeó la cara y otras partes del cuerpo.
A través de sus redes sociales, la edil agradeció la preocupación por parte d ellos ciudadanos y descartó lesiones más profundas.
“Gracias por su preocupación, les mando un abrazo”, escribió Patricia Cantú en su Instagram.