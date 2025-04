Reportan en Nuevo León 7 mil 965 incendios en primer trimestre

Protección Civil de Nuevo León informó que en el primer trimestre de este año se registraron 7 mil 965 incendios en la entidad.

En enero se reportaron 2 mil 108 siniestros, en febrero fueron 2 mil 604 y en marzo se registraron 3 mil 252.

De enero a marzo, esta fue la proporción de los siniestros: 78% ocurrió en lotes baldíos, 12% en casa habitación y 4% en vehículos.

Además, en mucha menor cantidad, el fuego también dejó daños en comercios, industrias y en dos escuelas.

El director de la corporación estatal, Erik Cavazos, dijo que aunque siguen siendo muchos los siniestros, se ha percibido una baja en la estadística, por la labor de la comunidad.

Es decir, porque hay mayor presencia policiaca y de otras autoridades, porque los ciudadanos han hecho más denuncias, porque las autoridades han presentado querellas y porque además se han hecho detenciones de presuntos culpables.

El comandante exhortó a toda la población a no propiciar siniestros, no dejar colillas en terrenos baldíos, no arrojar basura en sitios indebidos y no hacer quemas ni encender fogatas, ni en casa ni a la intemperie.

