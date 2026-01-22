Reportan en NL menos delitos y más seguridad que media nacional

El gobernador Samuel García reconoció el esfuerzo de la Mesa de Construcción de Paz por mantener los indicadores dentro de los límites de la fase de contención

Durante este mes de enero, Nuevo León se ha consolidado en una fase de contención delictiva, logrando posicionarse por debajo de la media nacional en incidencia criminal, se informó este miércoles en la Mesa de Construcción de Paz, destacando una tendencia a la baja en delitos de alto impacto y robos.

Uno de los logros más significativos es el descenso del estado en el ranking nacional de homicidios dolosos.

Nuevo León pasó de ocupar el lugar 11 en 2024 al puesto número 16 en la actualidad.

Este avance responde a que el indicador de homicidios se mantiene en un promedio diario de 1.4 eventos, cifra similar a los periodos más bajos registrados en 2025 y un 75% inferior a los picos observados en mayo y junio de 2024.

Reducción en robos y violencia de género

La estrategia de seguridad también ha mostrado resultados positivos en delitos patrimoniales y violencia familiar:

El promedio diario de los cuatro tipos principales tipos de robos: casa habitación, negocio, persona y vehículo se sitúa en 28 reportes, una disminución notable frente a los 37 registrados en 2025 y los 44 de 2024.

En cuanto violencia de género el mes de enero promedia 61 reportes diarios, lo que representa una reducción del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Coordinación interinstitucional

El gobernador Samuel García reconoció el esfuerzo de los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz por mantener los indicadores dentro de los límites de la fase de contención. Asimismo, hizo un llamado a reforzar el trabajo en equipo para garantizar un estado seguro y con presencia total de la ley.

La Mesa de Construcción de Paz está integrada por fuerzas federales y locales, incluyendo a la Nueva Fuerza Civil, la Sedena, Guardia Nacional, las Fiscalías (Federal y Estatal) y corporaciones municipales, quienes mantienen operativos conjuntos en todo el territorio.