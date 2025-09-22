Reportan dos mujeres sin vida en Monterrey, una estaba embarazada

Fuerza Civil acudió al reporte de dos mujeres fallecidas en la calle Metano y Estireno, colonia Fomerrey 106, en Monterrey

Acudieron elementos de Fuerza Civil al reporte de dos mujeres sin vida en la calle Metano en su cruce con calle Estireno, colonia Fomerrey 106 del municipio de Monterrey.

Vecinos argumentan que vieron a hombres circulando en motocicleta para después atacar a las mujeres al menos en tres ocasiones con un arma de fuego alrededor de las 18:00 horas de este domingo.

Testigos aseguran que se trata de una madre y su hija embarazada de nombre Yamileth, vecinas de la colonia.

En el lugar, se encuentra un helicóptero sobrevolando la zona en busca de los atacantes.