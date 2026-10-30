Reportan dos hombres baleados; uno muere en Apodaca

La víctima sobreviviente fue trasladada a un hospital local, mientras agentes ministeriales acordonaron la zona para las indagatorias.

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Un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado tras un ataque con arma de fuego registrado en el municipio de Apodaca.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 19:56 horas de este jueves, en la calle Arboledas de Santa Rosa, en la colonia del mismo nombre.

De acuerdo con el reporte, se alertó sobre dos hombres que presentaban heridas por proyectil de arma de fuego.

Al arribar las autoridades, se reportó que uno de los masculinos ya no contaba con signos vitales y presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Sobre la segunda persona, hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre su estado de salud, pero fue trasladado a un hospital de la localidad para su atención médica.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil de la agresión.