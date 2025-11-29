Reportan disparos sobre autopista a Reynosa; hallan camioneta

El hallazgo de una camioneta y el reporte de disaparos de arma de fuego movilizó a las autoridades sobre la autopista a Reynosa, en Cadereyta

Un joven de 22 años resultó herido de bala tras un presunto intento de asalto ocurrido la mañana de este viernes sobre la autopista a Reynosa, en el municipio de General Bravo.

De acuerdo con reportes preliminares, Jesús Orlando viajaba en una camioneta Chevrolet Silverado cuando un grupo armado intentó despojarlo de la unidad. Al no detenerse, los agresores abrieron fuego contra él.

Pese a la lesión, el joven logró conducir hasta el kilómetro 41 de la carretera de cuota, a la altura del Arroyo El Salitre, en Cadereyta, donde fue auxiliado por automovilistas.

Posteriormente, paramédicos lo trasladaron en ambulancia a un hospital de Juárez.

Aunque en redes sociales se mencionó que había dos lesionados, las autoridades únicamente confirmaron el ingreso de un herido al nosocomio.

La camioneta de la víctima quedó en el lugar y fue asegurada por personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Reportan asaltos en autopista

Durante la mañana también circularon versiones sobre nuevos asaltos en la misma autopista, presuntamente ocurridos en General Bravo. Usuarios reportaron que varios automovilistas fueron despojados de sus vehículos y pertenencias.

Incluso trascendió que entre las unidades robadas podría estar un vehículo de la Fiscalía General de Justicia.

No obstante, la institución no confirmó ni descartó dicha versión, aunque sí informó que hubo al menos un robo de vehículo y que se investigan reportes adicionales de dos asaltos más: uno contra un auto Mazda y otro contra una camioneta Tacoma.

Las autoridades continúan trabajando en la verificación de los hechos y en el reforzamiento de la vigilancia en la zona.