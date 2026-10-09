Reportan disminución de delitos patrimoniales en Nuevo León

Gerardo Escamilla, titular de Seguridad, presentó cifras referentes a la reducción de delitos como el robo de vehículo. robo a persona y robo a viviendas

Además de la disminución registrada en los homicidios dolosos, otros delitos han mostrado una tendencia a la baja durante el último año en Nuevo León, principalmente los relacionados con el patrimonio, informó el secretario de Seguridad del estado, Gerardo Escamilla.

Durante el informe de seguridad de Nuevo León Informa, posterior a la Mesa de Construcción de la Paz, Escamilla señaló que actualmente se registra, en promedio, un homicidio al día, mientras que los delitos patrimoniales también presentan reducciones.

De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, el robo tipo cristalazo es el delito que registra la mayor disminución, con 80 por ciento menos, Le sigue el robo de vehículo, con una reducción del 41 por ciento.

En tanto, el robo a casa habitación disminuyó 15 por ciento, mientras que el robo a persona registró una reducción del 5 por ciento. El robo a negocio también presentó una baja del 5 por ciento.

Escamilla atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre las distintas autoridades de seguridad.

“Es un esfuerzo conjunto con las Fiscalías y con otros entes de gobierno, hemos estado reforzando la estrategia para disminuir los delitos patrimoniales”, señaló.

El secretario explicó que las acciones forman parte de una estrategia conjunta en la que participan autoridades municipales, estatales y federales, quienes diariamente se reúnen en la Mesa de Construcción de la Paz para analizar los indicadores delictivos y establecer acciones de seguridad.