Reportan detonaciones en el Cerro de la Campana

La intensidad y cantidad de las detonaciones también quedaron registradas en una cámara de seguridad ubicada en el sector.

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Una serie de detonaciones de arma de fuego provocó la movilización de elementos de Fuerza Civil durante la noche del martes en las inmediaciones del Cerro de la Campana, al sur de Monterrey.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:00 horas, luego de que habitantes del sector alertaran sobre múltiples disparos que se escucharon en esta zona de la ciudad.

La intensidad y cantidad de las detonaciones también quedaron registradas en una cámara de seguridad ubicada en el sector. En la grabación se pueden escuchar varios disparos de manera consecutiva, aunque hasta el momento no se ha establecido oficialmente el tipo de arma utilizada ni el punto exacto desde donde fueron realizados.

Tras recibir el reporte, elementos de Fuerza Civil se trasladaron hasta las inmediaciones del Cerro de la Campana para realizar recorridos y verificar la situación.

La movilización generó incertidumbre entre habitantes de la zona, debido a que las detonaciones se escucharon con claridad durante la noche.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas o fallecidas relacionadas con estos hechos, por lo que se mantiene la investigación para determinar qué ocurrió y si los disparos estuvieron relacionados con algún enfrentamiento o incidente delictivo.

Elementos policiacos continuaron con la vigilancia en el sector mientras se recababan mayores datos sobre el reporte.