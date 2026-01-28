Reportan detonaciones de arma de fuego en Palmanova, en Cadereyta

Vecinos de Palmanova, en Cadereyta, reportaron detonaciones de arma de fuego durante la noche; autoridades realizaron recorridos sin reportar detenidos

Diversas detonaciones de arma de fuego fueron reportadas durante la noche de este martes en el sector Palmanova, en el municipio de Cadereyta Jiménez, lo que generó alarma entre vecinos de la zona.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:20 horas, cuando habitantes del sector alertaron sobre disparos que, de acuerdo con versiones preliminares, habrían sido realizados presuntamente por un hombre que disparó al aire. El reporte señalaba además la posible presencia de personas armadas en una brecha ubicada entre la colonia El Rosarito y Palmanova.

Tras los llamados de auxilio, al lugar arribaron elementos de seguridad para realizar recorridos de vigilancia e inspección en el área; sin embargo, hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas, lesionadas o daños derivados de estos hechos.

En redes sociales comenzaron a circular audios captados por cámaras de seguridad del sector, en los que se escuchan claramente las detonaciones, lo que incrementó la preocupación entre los residentes.

Las autoridades correspondientes continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar el origen de los disparos registrados durante la noche.