Reportan desaparición de niño de 12 años y de joven de 15

Autoridades dieron a conocer los reportes de búsqueda de dos menores de edad, en casos registrados en los municipios de Monterrey y García

La Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo León lanzó el reporte de búsqueda por la desaparición de un niño de 12 años de edad y de un adolescente de 15 años.

Son casos separados, y en ambos ya se publicó la ficha de búsqueda por parte del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) y la Comisión Local de Búsqueda.

El primer caso se trata de Dylan Tadeo Rojo Rosales, de 12 años de edad, quien desapareció el 8 de julio en la colonia Valles de San Bernabé, tercer sector, en Monterrey.

Dylan Tadeo es de complexión delgada, de tez aperlada, tiene una estatura de 1.60 metros y el cabello negro y lacio.

El segundo caso es el de Carlos Enrique Vázquez Fuentes, de 15 años de edad, quien desapareció el 9 de julio en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García.

Carlos Enrique es de complexión delgada, tiene el pelo castaño oscuro y lacio, su tono de piel es moreno claro y mide 1.50 metros.

Y como dato particular, Carlos Enrique padece el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Si usted tiene alguna información que pueda ayudar al paradero de los menores de edad, favor de comunicarse a los teléfonos 812020 4411 ó 811990 3873.