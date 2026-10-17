Reportan cierres viales en Monterrey, Santiago y Santa Catarina

Las lluvias provocan cierres viales en Monterrey, Santiago y Santa Catarina por encharcamientos y escurrimientos; piden usar rutas alternas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las lluvias mantienen complicaciones viales en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey, donde se realizan cierres preventivos por acumulación de agua y escurrimientos.

En Monterrey, uno de los puntos afectados es el Parque Canoas, donde se cerró la circulación por encharcamientos. También se reportan restricciones en los cruces de Garza Sada y Alfonso Reyes, así como en Alfonso Reyes y Revolución.

Además, se mantienen cerrados dos carriles de la lateral de Morones Prieto y Revolución, mientras que en Constitución y Leones se reportan lluvias fuertes y escurrimientos.

Cierres en Santiago y Santa Catarina

En Santiago, se reporta el cierre de circulación en los retornos de la Carretera Nacional.

Por su parte, en Santa Catarina permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de la avenida Clouthier, a la altura de Santa María la Rivera. También hay restricciones en avenida Movimiento Obrero y en el vado de Constitución e Industriales del Poniente.

Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas evitar las zonas afectadas, utilizar rutas alternas y no intentar cruzar calles, vados o pasos a desnivel con acumulación de agua.

Las autoridades exhortan a respetar los señalamientos y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, la ciudadanía puede llamar al 911.