Reportan cero contagios nuevos en personas por gusano barrenador

Las autoridades de Salud informan que el gusano barrenador ya está en 30 municipios de Nuevo León, con más de 300 casos, la mayoría en animales

La presencia del gusano barrenador en Nuevo León ya supera los 300 casos y se ha extendido a 30 municipios de la entidad.

Aunque la mayoría de los reportes corresponden a animales, principalmente bovinos y caninos, las autoridades de salud destacaron que no se ha registrado un aumento en los casos detectados en personas.

Hasta el momento, únicamente se han confirmado dos casos humanos en el estado, localizados en los municipios de Linares y Doctor Arroyo, informó la secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín.

Ante este panorama, la dependencia estatal mantiene acciones de vigilancia epidemiológica para identificar posibles zonas de riesgo y evitar nuevos contagios.

“Por nuestra parte, estamos en coordinación con las diferentes instancias para poder identificar zonas de riesgo y nosotros, pues, poder estar desparasitando a las mascotas, perros y gatos, que es en donde se puede generar el contacto con otro tipo de personas de diferentes edades. Hasta ahorita esos han sido los dos casos, estamos con la búsqueda activa”, dijo Marroquín.

De acuerdo a la secretaria, los grupos más vulnerables son los adultos mayores, las personas que llevan a cabo actividades en el campo y quienes padecen enfermedades como diabetes, especialmente cuando presentan heridas o pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo.

"Han sido casos leves. Uno se manejó de forma ambulatoria, otro se atendió en el IMSS y, bueno, pues invitamos a todas las personas a tener mucho cuidado, especialmente a las personas que viven con diabetes y que presentan problemas en la sensibilidad en algunas partes de su cuerpo, porque ahí es en donde, si tienen alguna herida, pues la mosca deja los huevecillos y ahí es en donde se puede presentar”, explicó.

De acuerdo con datos oficiales, a nivel nacional se contabilizan cerca de 30,000 casos de gusano barrenador.