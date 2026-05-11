Reportan caídas en fosas de dos panteones en Nuevo León

Protección Civil estatal atendió este domingo dos emergencias en cementerios de Monterrey y Marín, donde al menos cuatro personas cayeron en tumbas profundas

Elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegó operativos de emergencia este domingo tras registrarse dos accidentes distintos en panteones de Monterrey y Marín, donde al menos cuatro personas cayeron en fosas de varios metros de profundidad.

Los incidentes ocurrieron durante la mañana, en plena conmemoración del Día de las Madres, una jornada en la que cientos de familias acuden a cementerios para visitar a sus seres queridos.

Persona cae dentro de tumba en panteón Dolores

El primer reporte fue recibido a las 09:25 horas en el cruce de Aramberri y 20 de Noviembre, en el centro de Monterrey, dentro del panteón Dolores.

De acuerdo con Protección Civil estatal, una persona se encontraba sobre una tumba cuando aparentemente cedió la superficie y cayó al interior de la fosa.

Elementos de rescate acudieron al lugar para evaluar la situación y realizar maniobras de auxilio.

Tres personas caen a fosa en panteón de Marín

Minutos antes, a las 09:10 horas, cuerpos de emergencia fueron movilizados a la carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 34, en el municipio de Marín, donde tres personas cayeron a una fosa de aproximadamente cinco metros de profundidad en el panteón Las Tres Cruces.

Las autoridades iniciaron labores de rescate y valoración médica para determinar el estado de salud de los afectados.

Ambos accidentes ocurrieron en un día de intensa actividad en camposantos de Nuevo León debido a las visitas por el Día de las Madres, fecha en la que incrementa considerablemente la presencia de personas en panteones.

Las autoridades recomendaron a visitantes mantenerse atentos a zonas restringidas, estructuras inestables o áreas de riesgo dentro de cementerios para prevenir incidentes similares.