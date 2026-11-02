Reportan caída de persona al interior de una tumba en Guadalupe

Rescatistas se movilizaron a la colonia La Rosita en Guadalupe tras la caída de una persona a una tumba en avenida El Paraíso.

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia La Rosita, en el municipio de Guadalupe, luego de que una persona cayera al interior de una tumba.

Las autoridades no especificaron la identidad de la persona afectada, su edad ni la manera exacta en que ocurrió el accidente; solo se confirmó que se trataba de una mujer adulta.

El reporte fue recibido por Protección Civil de Nuevo León al mediodía de este domingo en el cruce de la avenida El Paraíso y Valle de Coral.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del Estado y del municipio de Guadalupe para atender la situación.

De acuerdo con la actualización de las autoridades, la persona se retiró por sus propios medios, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.