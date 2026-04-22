Reportan basura desbordada en la colonia Niño Artillero

La parte exterior de un negocio de pollos abandonado ha sido utilizado para dejar todo tipo de basura y deshechos que ya son un problema en el sector

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Un tiradero de enorme dimensión, que ya se desbordó, fue reportado por los vecinos en la avenida Bernardo Reyes, en la colonia Niño Artillero, en Monterrey.

Esto ocurre la altura de la calle Roque González, cuadras antes de llegar al puente vehicular de la avenida Fidel Velázquez.

La parte exterior de una pollería abandonada ha sido utilizada por quienes en la noche van y tiran cargas completas de todo tipo de desechos, aprovechando que la ciudad duerme.

Las montones de escombro, cartón, llantas viejas, restos de muebles, de ropa inservible, colchones mojados y demás, ya desbordaron la propiedad privada y se extienden a la baqueta.

Los vecinos denunciaron que tirar lo inservible, incluso costales con animales muertos, es una práctica común en ese punto.

Aseguraron que hace tiempo, las cuadrillas del municipio regio limpiaron la banqueta, pero los responsables de que se forme este macrobasurero volvieron a las andadas.

El sitio se ha convertido no solo en un problema de insalubridad, sino también de inseguridad, ya que en las noches han sido vistas personas en situación de calle, hurgando para ver si pueden rescatar algo que les sirva.

Los colonos le pidieron a la autoridad municipal limpiar el punto y localizar al dueño para que tape completamente la propiedad.