Reportan balacera al norte de Nuevo León y desatan movilización

En reporte a balazos, elementos de Fuerza Civil desplegaron un operativo para patrullar diferentes lugares donde se registró el ataque.

Una intensa movilización policiaca se registró durante esta mañana entre los municipios de Doctor Coss, China y General Bravo por reporte de disparos de balacera.

En reporte a balazos, elementos de Fuerza Civil desplegaron un operativo para patrullar diferentes lugares donde se registró el ataque.

En el enfrentamiento, tres vehículos resultaron dañados con poncha llantas en la carretera que dirige de China a General Bravo.

De acuerdo a una fuente ligada a las investigaciones, señalaron que el ataque a balazos posiblemente se inició en Doctor Coss y las autoridades policíacas se desplazaron entre los municipios de General Bravo y China, este último donde tres camionetas resultaron afectadas con poncha llantas.

En un principio se hablaba de un posible ataque a balazos, versión que fue descartada por la autoridad, quien inició con un operativo de patrullaje.

Señalaron que localizaron objetos de los denominados punchallantas y fueron retirados de la carretera.

Las autoridades continúan con la intensa movilización policiaca al norte del estado.