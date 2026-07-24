Reportan bache peligroso en la colonia Independencia

Vecinos de la colonia Independencia, al sur de Monterrey, reportaron un enorme y peligroso bache en la calle Tepeyac, entre Coahuila y Tamaulipas.
Tras formarse la cavidad, otra parte de la carpeta asfáltica se levantó unos diez centímetros.
Eso genera dificultades para circular a los vehículos que transitan por la zona, además de que se dañan las suspensiones de los autos.
El bache tiene una dimensión aproximada de 3 metros de largo por 1.5 de ancho.
También hay peligro para quienes viajan en scooters, bicicletas o motocicletas pues ante la menor distracción pueden caer en el bache y sufrir un accidente.
Los colonos aseguraron que ese bache tiene aproximadamente dos meses que surgió.
Desconocen su origen, pero suponen que es por mala calidad de materiales de pavimentación y también por el paso constante de vehículos con carga pesada, como los camiones materialistas.